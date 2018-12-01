الكرملين يأسف لإلغاء ترامب اجتماعه مع بوتين

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الجمعة، إن الكرملين يأسف لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الأرجنتين.



وأضاف بيسكوف، في بيان نقلته وكالة الإعلام الروسية، إن موسكو مستعدة للتواصل مع ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، الخميس، أنه ألغى اجتماعا مزمعا مع بوتين خلال قمة العشرين بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وكانت روسيا قد احتجزت، سفنا أوكرانية قالت إنها اخترقت مياهها الإقليمية؛ الأمر الذي نفته أوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام روسية فرقاطة حربية تعترض زورقا أوكرانيا وتصدمه بعد إطلاقها طلقات تحذيرية تجاهه.