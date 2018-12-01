الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لمجموعات حوثية جنوبي الحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الحوثيون يدمرون اليمن
أحبطت ألوية العمالقة بالجيش اليمني، الجمعة، محاولة تسلل لمجموعات حوثية جنوبي محافظة الحديدة.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن مواجهات عنيفة اندلعت في محيط مدينة حيس مع مليشيا الحوثي، بعد إفشال تسلل لها، وتراجعت بعد تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.
وأضاف البيان أن المليشيا قصفت عشوائيا بـ"قذائف الهاون" منازل المواطنين في أحياء المدينة، في الوقت الذي تعمل العمالقة لتأمين محيطها من هجماتها الإرهابية المباغتة.
وأسفر القصف الحوثي عن مقتل مدني يُدعَى درهم المطري، وإصابة5 آخرين، بحسب البيان.
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