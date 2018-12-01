الأردن.. وقفة بعمان للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي شارك مئات الأردنيين، في وقفة احتجاجية، للمطالبة بإلغاء قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.

وأفاد مراسل الأناضول، أن المشاركين تجمهروا على بعد مئات الأمتار عن مقر الحكومة في العاصمة عمان، وهتفوا ضد رئيس الوزراء عمر الرزاز، مُطالبين برحيله؛ بدعوى عدم إحداثه أي تغيير منذ توليه منصبه في يونيو الماضي.

ومن أبرز الهتافات التي رددها المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط الرزاز" و "بالروح بالدم نفديك يا أردن" و "ما خلقنا لنعيش بذل..خلقنا نعيش بحرية"، وغيرها من الهتافات.

اللافت أن الفعالية التي تمت الدعوة إليها عبر "فيسبوك" قبل أيام، خلت من ممثلي الأحزاب والنقابات المهنية، بعد إعلانها أمس عدم المشاركة.

وبرر رئيس مجلس النقباء إبراهيم الطراونة، في بيان الخميس، تلك الخطوة بالقول إن الدعوة للاحتجاج "لم تتم بالتنسيق مع مجلس النقباء، كما أن المجلس ما زال يجهل هوية من دعى للاعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء".

والاثنين الماضي، وافق مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية بالبرلمان)، على مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل؛ دون تعديل كما جاء من مجلس النواب، تمهيدا لرفعه إلى الملك عبد الله الثاني.

وليصبح ساريا، يحتاج مشروع القانون بعد إقراره من جانب الحكومة ومجلسي النواب والأعيان، إلى رفعه للملك عبدالله الثاني، ليصدر مرسوما ملكيا به، ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك بـ 30 يوما يدخل حيز التنفيذ.

وأثار القانون في مايوالماضي، موجة احتجاجات عارمة في البلاد،استمرت لنحو 8 أيام متتالية في منطقة الدوار الرابع، على مقربة من مقر الحكومة، دفعت برئيس الحكومة السابق هاني الملقي، لتقديم استقالته، وتكليف عمر الرزاز، خلفاً له.