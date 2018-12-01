فيس بوك يطلق ميزة Today In للأخبار المحلية بالمزيد من الدول

بدأت شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك، توسيع قسم "Today In" والذى يختص بالأخبار المحلية المعلومات المجتمعية لتسهيل عثور الأشخاص على الأخبار والمعلومات من البلدات والمدن المحلية المحيطة بهم، فيما قال "Anthea Watson Strong" مدير المنتجات فى قسم الأخبار المحلية ومعلومات المجتمع فى فيس بوك فى بيان له:" أصبحت الخدمة متاحة الآن فى أكثر من 400 مدينة فى الولايات المتحدة، وقد أطلقنا أول اختبار دولى فى أستراليا".

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فقالت فيس بوك أنها تسعى لتوسيع قسم "Today In" فى مزيد من البلدان قريبا، وبالإضافة إلى ذلك، فقد بدأت الشبكة الاجتماعية فى اختبار ميزة " Today In" فى المجتمعات المحلية الواقعة فى الصحارى والأماكن التى لديها إمدادات منخفضة من الأخبار المحلية ومعلومات المجتمع، وذلك من خلال استكمالها بالمحتوى ذو الصلة من المناطق المحيطة بها".

ويقوم قسم "Today In" بتجميع الأخبار المحلية ومعلومات المجتمع فى قسم منفصل داخل تطبيق فيس بوك، ويمكن للأشخاص الذين يعيشون فى مدينة يتوفر بها قسم Today Inزيارة هذا القسم مباشرةً، ويمكنهم اختيار تشغيل التحديثات المحلية لبدء مشاهدة مجموعة من الأخبار المحلية بشكل أكثر انتظامًا فى "آخر الأخبار" الخاصة بهم.

يذكر أن فيس بوك بدأ اختبار ميزة Today In فى وقت سابق من هذا العام بعد إجراء بحث وجد فيه أن أكثر من 50٪ من الناس قالوا إنهم يريدون رؤية المزيد من الأخبار المحلية ومعلومات المجتمع على فيس بوك أكثر من المحتويات الأخرى، وأظهر البحث أن الناس يريدون كل ما يمكن فهمه تقليديًا كأخبار محلية أو معلومات عن أحداث سابقة مثل اجتماعات مجلس المدينة وتقارير الجرائم وتحديثات الطقس - بالإضافة إلى معلومات المجتمع التى يمكن أن تساعدهم فى وضع الخطط، مثل الحافلات الجداول، وإغلاق الطرق وفتحات المطاعم.

وقال مسؤول فيس بوك: "بالإضافة إلى توسيع توافر Today In، نحن نجرى اختبارًا مع أكثر من 100 حكومة محلية لمساعدتهم على توصيل المعلومات الحساسة للوقت والمعلومات التى يحتاجون إلى معرفتها إلى الأشخاص على فيس بوك".