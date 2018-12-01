انستجرام يمنع ميزة نسخ وصف الصور

واحدة من المميزات التى يمنحها موقع "انستجرام"، الذى يعد من أكثر مواقع التواصل الاجتماعى العالمية استخدامًا، هى نسخ وصف الصور، وذلك فى نفس الوقت الذى يفرض فيه صعوبة للحصول على نسخة من الصورة نفسها إلا من خلال طريقة الـ "سكرين شوت".

ولكن يبدو أن "انستجرام" يحاول تصحيح مساره، وتعديل عدد من الخصائص التى يمنحها لملايين المستخدين حول العالم، حيث منع الموقع خاصية نسخ وصف الصور والذى يكون أسفلها، حيث لم يعد بالإمكان الحصول على نسخة "كوبى" من الوصف وكذلك التعليقات الواردة على الصور.

وبمنع تلك الميزة، فإن انستجرام يصعب مهمة العديد من مستخدمى "انستجرام" الذين ينسخون الوصف فى أعمالها أو فى الترجمات، لذا فقد أثار هذا التعديل المفاجىء استياء عدد كبير من مستخدمى الموقع.