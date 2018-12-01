اليمن: 5 قتلى و11 جريحا بقصف صاروخي ومدفعي على مدينة الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن التحالف شن قصفا صاروخيا على شارع جمال غرب مستشفى دار السلام للأمراض النفسية بمديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة.

وأضاف أن القصف أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة سبعة آخرين.

وذكر المصدر، أن التحالف نفذ غارة على منطقة 7 يوليو شمال شرقي مدينة الحديدة، في حين استهدفت القوات الحكومية مواقع جنوب مديرية التحيتا بنحو 20 قذيفة مدفعية.

في السياق، قال مصدر في السلطة المحلية بمدينة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" إن امرأة مسنة وشابا قتلا وأصيب أربعة بينهم فتاة وطفل، بسقوط قذيفتين، يعتقد أنهما لمسلحي "أنصار الله"، على منزل ومحل تجاري في حي زايد بشارع 24 في مديرية الميناء.