محافظ حضرموت: "القبضة الحديدية" حققت أهدافها كاملة

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مساء الخميس، أن عملية "القبضة الحديدية" حققت أهدافها كاملة في ملاحقة العناصر الإرهابية.



جاء ذلك أثناء بحثه مع ماثيو تولر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، جهود مكافحة الإرهاب في المحافظة والسواحل الشرقية للبلاد.

وذكر المسؤول اليمني أن حضرموت أصبحت رقما صعبا في مكافحة الإرهاب، وأضحت نموذجا يحتذى به في محاربة الإرهاب.



وأوضح أن العمليات العسكرية التي نفذتها المنطقة الثانية بدعم من التحالف العربي ضد العناصر الإرهابية في مديريات ساحل حضرموت، عبر عمليتي "الفيصل" و"الجبال السود"، حققت نتائج إيجابية.



وأردف بالقول إن عملية "القبضة الحديدة" حققت أهدافها كاملة، وانتشرت قوات النخبة الحضرمية والأمن في مناطق غرب المكلا، كما فرضت "القبضة الحديدية" الكاملة على مديرية "يبعث" والنطاق الغربي لحضرموت.

في غضون ذلك، أشاد السفير الأمريكي بالنجاحات التي حققتها المنطقة العسكرية الثانية في القضاء على الإرهاب، وإنها محل إشادة لدى الإدارة الأمريكية.

وفي إطار عمليات القبضة الحديدة أعلنت أعلنت النخبة الحضرمية القبض على مجموعة ارهابية مكونة من 9 أشخاص، عقب مداهمة مواقعهم في مديرية "يبعث" بعد محاصرتهم والإشتباك معهم، وعثرت بحوزتهم عبوات ناسفة وقذائف متفجرة وذخائر.