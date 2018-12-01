شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين وماكرون يبحثان الأزمتين الأوكرانية والسورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين والفرنسى إيمانويل ماكرون، اجتماعا ثنائيا على هامش قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين، الجمعة، حيث ركز الزعيمان على الوضع فى أوكرانيا وسوريا.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن الرئيس الفرنسى أعرب عن سعادته لإتاحة الفرصة له للتحدث مع نظيره الروسى حول العديد من المشاكل التى يريد مناقشتها.

وقال ماكرون: "الحديث تناول الوضع فى سوريا وأوكرانيا، خاصة فى ضوء تطورات الأيام الأخيرة"، من جانبه، تحدث الرئيس الروسى عن العلاقات الثنائية، لافتا إلى أن حجم التجارة الثنائية ارتفع فى العام الماضى بنسبة 5ر16 %، متوقعا السير على نفس النهج التصاعدى هذا العام أيضا.