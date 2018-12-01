تقرير أمني: بلجيكا أكثر الدول المصدرة للمتطرفين للقتال في سوريا

وصدر التحذير عن جهاز أمن الدولة، في تقرير حول أنشطته للعامين 2017 و 2018، يؤكد أن الإرهابيين المدانين قد يعودون لإرهابهم مرة أخرى، حسب فرانس برس.
وأكد التقرير أن بلجيكا كانت إحدى أكثر الدول المصدرة لمن يقاتلون في سوريا مع أكثر من 400 منهم منذ 2012.
ويرى التقرير إلى أن هناك احتمالية إلى أن يعود من سيخرجون من السجن إلى إرهابهم بعد 3 إلى 5 سنوات.
واستهدفت بلجيكا عدة هجمات تبناها تنظيم "داعش"، حيث قتل 32 شخصا في 2016 ببروكسل.
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