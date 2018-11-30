شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بوافد مخالف تورط في حرق 5 مركبات بجدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من ضبط وافد مخالف لنظام الإقامة والعمل، متهم بحرق 5 سيارات بحي مشرفة في محافظة جدة.

وفي التفاصيل، صرح المُتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجريمة حرق خمس مركبات بحي مشرفة بمحافظة جدة ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن مرتكبيها، أسفرت – بتوفيق الله – عن تحديد هوية المتهم بارتكاب الجريمة، من مخالفي نظام الإقامة، والقبض عليه، وإيقافه، وإحالة القضية للنيابة العامة.

وأضاف المتحدث الإعلامي أن شرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.