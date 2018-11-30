الان تتابع معرض الصقور والصيد: بإمكان الزوار شراء الأسلحة المعروضة وفق شروط محددة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوفر معرض الصقور والصيد السعودي، الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر المقبل في العاصمة الرياض، مجموعة واسعة من الأسلحة الفردیة الناریة والھوائیة، التي ستتاح للبيع وفق شروط محددة.

وسيتمكن الزوار من شراء الأسلحة في خطوتين اثنتين؛ الأولى هي التسجيل المسبق في منصة (أبشر) الالكترونية، وبعد تسجيل الدخول الانتقال إلى خدمة حجز المواعيد، ثم خانة (تصاريح الأسلحة)، وحجز موعد جديد وتحديد الخدمة باختيار “خدمة طلب شراء سلاح ناري”، بعد ذلك اختيار المنطقة بتحديد “منطقة الرياض”، وأخيراً اختيار الفرع: معرض الصقور والصيد السعودي.

أما الخطوة الثانية؛ فتتم بعد استكمال إجراءات التسجيل الالكترونية عبر منصة “أبشر”، بحيث يتم تعبئة النماذج المطلوبة وطباعتها مع الإشعار الخاص بالموعد ومن ثم التوجه إلى واحة الأسلحة في معرض الصقور والصيد السعودي، ثم اختيار السلاح المناسب من واحة الأسلحة، واستكمال عملية الدفع وأخذ الفاتورة لاستكمال إجراءات التسليم.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المركز الإعلامي للمعرض أنه يحق لكل مشتري شراء 5 أسلحة كحد أقصى و 100 طلقة لكل سلاح ، بعد استيفاء الشروط اللازمة، كما يتعهد المشتري تعهداً تاماً بأن شراء السلاح للاقتناء الشخصي وليس للمتاجرة به، بالإضافة إلى عدم استخدامه لأغراض مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

كما يتعهد المشتري بأنه قرأ جميع الشروط والأحكام ووافق عليها قبل عملية الشراء، ويجب عليه الالتزام بها التزاماً تاماً، علماً أنه سيتعرض للمساءلة القانونية في حال مخالفته لها.