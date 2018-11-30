ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس الصيني على هامش قمة العشرين

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة العشرين التي انطلقت اليوم الجمعة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

ووصل ولي العهد السعودي، إلى مقر انعقاد قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، لحضور اجتماعات القمة التي انطلقت اليوم الجمعة.

وازدادت الإجراءات الأمنية بالقرب من السفارة السعودية، في بوينس آيرس، حيث يقيم فيها الأمير محمد بن سلمان، أثناء زيارته إلى الأرجنتين.

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