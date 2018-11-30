شكرا لقرائتكم مقتل 4 مطلوبين في عملية للجيش في بعلبك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 27 دقيقة في 1 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 30 نوفمبر 2018 / 21:18

قُتل 4 مطلوبين لبنانيين خطرين للجيش اللبناني إثر مداهمات في منطقة الشراونة (بعلبك) نفّذتها قوة من الجيش فجر أمس، بحثاً عنهم. وفي تفاصيل العملية، قال مصدر أمني لـ"الحياة" أن "الجيش لقي الفرصة المناسبة لتوقيف هذه المجموعة بالذات وهي ضالعة بارتكاب الجرائم كانت متواجدة في أحد المنازل وحين عمد المطلوبون إلى إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش التي ردت بالمثل، حصلت إشتباكات وتبادل لإطلاق النار ما أدى إلى مقتل المجموعة".



وأكد المصدر أن هذه العملية "لا تدخل في سياق أي خطة أمنية لمنطقة بعلبك إنما هي عملية أمنية من ضمن عمل الجيش المعتاد لفرض الأمن وتوقيف عصابات القتل والسرقة والخطف"، مشيراً إلى أن "الجيش يقوم بعمليات رصد دائمة ودقيقة لتنفيذ عملية ناجحة". وشدد على أن "لا غطاء أمنياً لأي مخل بالأمن". وأكد أن "لا موقوفين في عملية أمس وكان هدفنا كان محددا ويقضي بتوقيف الأربعة الذين قتلوا جراء تبادل لإطلاق النار".

وأشار إلى أن "للجيش أهدافاً والبقاع ممتلئ بالمطلوبين الذين يصل عددهم إلى 150 مطلوبا بجرائم عديدة"، مؤكداً أن "لا إصابات للجيش اللبناني في هذه العملية".

وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بياناً أعلنت فيه أن "قوة من الجيش دهمت فجر أمس، منزلاً في الشراونة لتوقيف مجموعة من المطلوبين بأعمال جرمية يشكّلون عصابة مسلّحة خطيرة. وحصل تبادل إطلاق نار أدّى إلى مقتل عدد منهم، أبرزهم المدعو جوزف حمدان جعفر الملقب بـ"علي جعفر" المطلوب للقضاء بموجب 200 مذكرة توقيف". وأوضح البيان أن "جعفر متورّط مع عصابته بأعمال جرمية متعدّدة أبرزها إطلاق نار على دورية عسكرية ما أدّى إلى استشهاد عدد من العسكريين وإصابة عدد آخر، تأليف عصابة خطف وسلب بقوّة السلاح والسطو على مصارف، الإتجار بالمخدرات وترويجها في المناطق اللبنانية كافة، انتحال صفة أمنية، تزوير مستندات رسمية وعملات، الإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية على أنواعها". وصادر الجيش كمية من الأسلحة والذخائر التي وجدت داخل المنزل. وسير الجيش دوريات مؤللة في المنطقة. وتتابع قيادة الجيش الإجراءات الأمنية اللازمة في المنطقة، والتحقيقات لتحديد هوية بقية العصابة وإعلانها لاحقاً.

وأكد رئيس بلدية حوش تل صفية عباس معاوية، أن "الاشتباكات بين الجيش ومطلوبين تمت في محلة عدوس وليس في النطاق الجغرافي للبلدة، وأن كل الطرق المؤدية إلى حوش تل صفية سالكة بشكل طبيعي".