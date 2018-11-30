شكرا لقرائتكم غصن من السجن: أنا بريء والاتهامات ضدي واهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 57 دقيقة في 1 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 30 نوفمبر 2018 / 21:13

مدد القضاء الياباني توقيف رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "نيسان" اللبناني كارلوس غصن حتى العاشر من كانون الأول الجاري، بعدما وافقت محكمة في طوكيو على طلب الادعاء على خلفية الاشتباه بارتكابه مخالفات مالية.



وبذلك سيبقى غصن موقوفاً لمدة عشرة أيام إضافية، قبل أن تقرر النيابة العامة إذا كانت ستوجَّه إليه اتهامات بعدم التصريح عن مدخوله كاملا للتهرب من الضرائب، أو الإفراج عنه.

وأعلن السفير اللبناني في اليابان نضال يحيى في حديث إلى محطة "أل بي سي" عن 3 لقاءات تمت مع غصن في مكان توقيفه، مشيراً إلى أن "السفير الفرنسي في اليابان أيضا التقاه أكثر من مرة". وكشف أنه "سيكون هناك لقاء جديد معه الاثنين".

من جهته، لفت منسّق اللجنة التأسيسية للمراسلين الأجانب والديبلوماسيين في طوكيو عماد عجمي في مداخلة عبر محطة "أم تي في" أن "غصن معتقل وليس سجينا"، لافتاً إلى أنه "قابل غصن اليوم (أمس) وكان يرتدي ثيابا مدنية بعد أن ارتدى زي السجناء لأيام عدة". وأوضح أن "المحامي المعيَّن من قبل شركة رينو الذي كان يتولى التحقيقات في المركز نفسه حيث كان يتولى التحقيق حاليا من كان نائبه، أصر على تغيير ملابس غصن واشتراها له شخصياً".

وروى عجمي زيارته لغصن في السجن وقال: "وصلنا إلى سجن كاكوساي بسيارة السفير يحيى وأدخل له فرشة للنوم إضافة إلى كميات من الطعام والفواكه تؤمن له طيلة أيام الأسبوع ما عدا السبت والأحد".

وحمل غصن، عجمي رسالة لإيصالها من وراء القضبان، مؤكداً فيها "أنه بريء وأن الاتهامات بحقه واهية وهو واثق أنها لا تستند إلى دلائل أولها التهرب الضريبي، فيما من المعلوم أن في اليابان هذه جناية قد تؤدي إلى السجن 10 سنوات".

واعتبر عجمي أن "الاعتقال كان مدبرا"، معدداً الاتهامات الموجهة إلى غصن إلى جانب التهرب الضريبي.

وأوضح أن إحدى الاتهامات هي أن "لديه شقق في بيروت وباريس وعدد من دول العالم. لكن غصن قال إن البناية في بيروت ليست له بل للشركة".

وكشف عجمي أن "وزير الخارجية الياباني الموجود في باريس حاليا، سيزور بيروت قريبا على رأس وفد إعلامي".

ولفت إلى أن "الإتفاق الأخير أي التحالف بين "نيسان" و"رينو" و"ميتسوبيتشي" تم ليس برضى كامل من غصن بل بإقتراح من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان وزيرا للإقتصاد في فرنسا والذي لم تكن آنذاك علاقته جيدة بغصن".

وأضاف: "أخبر غصن السلطات الفرنسية أننا إذا أمسكنا بأكبر شركتي سيارات في اليابان سيعتقدون أننا نريد السيطرة على الإقتصاد الياباني وهو ضد هذه الفكرة . وهنا أفادت معلومات صحافية فرنسية انه عندما أعرب غصن عن رفضه للمقترحات الفرنسية، هدد بعزله من رئاسة رينو لأنه لم يرضخ ويشتري ميتسوبيتشي".