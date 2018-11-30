شكرا لقرائتكم "اللمبي" في قبضة "المعلومات": ناشط في تهريب الأشخاص وابتزازهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 1 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 30 نوفمبر 2018 / 21:09

اعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة - في بلاغ "ان نتيجةً لمتابعتها ومكافحتها لظاهرة تهريب الأشخاص عبر الحدود اللبنانية – السورية، وبعد ان توافرت معلومات لديها، حول أحد المشتبه بهم الناشطين في هذا المجال، والذي يعمل على تهريب الاشخاص وابتزازهم مادياً بعد حجز أوراقهم الثبوتية، إضافةً إلى تهديدهم بواسطة السلاح، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هويته، ويدعى: - ع. ع. (مواليد عام 1996، سوري) ملقّب بـ"اللمبي".



واضافت: "بتاريخ 20/11/2018، تمكنت دورية من الشعبة المذكورة من توقيفه بعد رصده، وتبيّن انه مطلوب للقضاء بموجب العديد من المذكرات والأحكام العدلية. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وأودع القضاء المختص، بناءً على إشارته".