شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 53 مسلحاً حوثياً فى معارك مع الجيش اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل وأصيب 53 من عناصر "مليشيا الحوثى" الإنقلابية فى مواجهات مع قوات من الجيش اليمني، بمديرية "دمت"، شمالى محافظة الضالع، جنوب اليمن. وقال مصدر عسكرى يمني، وفقا لموقع "26 سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية، إن "الاشتباكات بين الجيش الوطنى اليمنى والميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران نتج عنها مقتل 23 من عناصر الميليشيا الانقلابية وإصابة 30 آخرين".

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