"أنصار الله" تنصب كمينين لقوات هادي جنوب الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن مدفعية "أنصار الله" قصفت مواقع للقوات المشتركة في منطقة الجريبة ومحيطها بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، موقعةً قتلى وجرحى.

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وذكر المصدر أن قصفاً مماثلاً شنه مقاتلو "أنصار الله" أعطب مدفعاً رشاشاً عيار 50 ملم للقوات الحكومية جنوب الدريهمي، في حين استهدفت وحدة الدروع في الجماعة جرافة عسكرية بصاروخ موجة شرق الدريهمي، أدى إلى إحراقها.

وفي مديرية التحيتا جنوب الحديدة، نصبت وحدة الهندسة في "أنصار الله" كمينين بعبوات ناسفة لآليتين عسكريتين، أسفرا عن إعطابهما ومقتل وإصابة طاقميهما.

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في وقت سابق اليوم، استهداف قوات للتحالف والقوات الحكومية في الحديدة بعملية مشتركة نفذها سلاحا الجو المسير والمدفعية التابعان للجماعة.

إلى ذلك، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، القوات الحكومية بقصف مصنع "نانا" للآيسكريم في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة بقذائف المدفعية، والتسبب في إصابة عامل بجراح خطيرة واندلاع حريق هائل في منشآته.

وأضافت "المسيرة" أن قوات التحالف والجيش اليمني قصفوا بأكثر من 40 صاروخ كاتيوشا قرية الزعفران في منطقة كيلو 16، ألحقت أضرارا بالغة بمنازل وممتلكات المواطنين.

على صعيد آخر، أعلنت جماعة "أنصار الله" إحباط مقاتليها زحفاً لقوات يمنية بغطاء جوي مكثف من التحالف باتجاه مواقع شرق جبل جحفان في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وحسب "المسيرة" فإن مقاتلي "أنصار الله" كبدوا المهاجمين من الجيش اليمني قتلى وجرحى خلال زحفهم شرق جبل جحفان.