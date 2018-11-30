تسريب بيانات نصف مليار نزيل في سلسلة فنادق عالمية

وقال تحقيق داخلي في سلسلة الفنادق الشهيرة، إن بيانات حجز العملاء الخاصة بـ"ستاروود" تم اختراقها حتى عام 2014، حسب "بي بي سي".

وأضافت سلسلة الفنادق أنها قد تبلغ النزلاء الذين تم اختراق بياناتهم.

واشترت شركة "ماريوت" العالمية "ستاروود" في 2016.

وأضافت "ماريوت" أن بيانات العملاء التى تم اختراقها تضمن الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف، والإيميلات، وتواريخ الميلاد.

واخترقت أيضا بعض بيانات كروت الدفع للعملاء، لكن لم يتبين إذا كانت مفاتيحها السرية قدم تم اختراقها أيضا أم لا.

وقالت الشركة في بيان أنها تعتذر عن الأمر، وبدأت بالفعل في إبلاغ السلطات عنه، كما أنها تدعم التحقيق.