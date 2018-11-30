الصندوق الروسي للاستثمار: سنرسل وفدا مهما مع مشاريع كبيرة إذا زار بوتين السعودية

بوينس آيرس — سبوتنيك. وقال دميترييف لـ"سبوتنيك": "لذلك فإن عنصر الاستثمار مهم للغاية ونخطط لمواصلة زيادة الاستثمارات".

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وأضاف دميترييف: "في إطار الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية ، سيحضر الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وفدًا تجاريا مهمًا ومشاريع كبيرة إلى المملكة".

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك"، إن التحضير لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية ما زال مستمرا، وأن تاريخ الزيارة من الممكن تحديده بعد اللقاء مع ولي العهد السعودي على هامش قمة مجموعة العشرين.

وأجاب بيسكوف عن سؤال حول موعد زيارة بوتين إلى السعودية قائلا "في الوقت الحالي لا توجد أيه مواعيد نهائية، ما زال العمل جاريا".

وفي الوقت نفسه، لم يستبعد أن موعد زيارة بوتين للرياض يمكن تحديده بعد اجتماع الرئيس الروسي مع ولي العهد السعودي على هامش قمة مجموعة العشرين.

وتابع بيسكوف قائلا "كل شيء ممكن من الناحية النظرية، أي شيء".

وأضاف أنه في الاجتماع مع ولي العهد، سيتم مناقشة العلاقات الثنائية بشكل أساسي.

يذكر أن قمة "العشرين الكبار" تعقد في بوينس أيرس خلال يومي 30 تشرين الثاني/نوفمبر و1 كانون الأول/ ديسمبر. وهي منتدى رائد لمناقشة مسائل التعاون العالمي في المجالين الاقتصادي والمالي، ويجمع أكبر اقتصادات العالم، التي تدير حوالي 85 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي العالمي.