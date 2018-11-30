النيابة_العامة تجيب.. المقصود بحرمة الأشخاص والمساكن؟

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت النيابة العامة أن حرمة الأشخاص والمساكن مصونة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الحالات التي حددها النظام.
وأضافت، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن حرمة الشخص تشمل: جسده، وملابسه، وماله، وما معه من أمتعة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن حرمة المسكن تشمل: كل مكان مسوّر، أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.
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