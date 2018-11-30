إسرائيل تنفي تقريرا عن إسقاط طائرة حربية لها أغارت على أهداف في سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - آلية دفاع جوي تابعة لجيش النظام السوري
نفى الجيش الإسرائيلي، تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أكدت إسقاط الدفاعات السورية طائرة حربية أغارات على أهداف فوق منطقة الكسوة.
وكان التلفزيون الرسمي السوري، أعلن أن الدفاعات الجوية التابعة لجيش النظام السوري تمكنت من إحباط هجوم معادٍ، اليوم الخميس، جنوبي دمشق.
وأضاف أن القوات الجوية السورية تصدّت وأسقطت هذه الأهداف المعادية، فوق منطقة الكسوة تحديدا.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت إن إيران تقوم بإنشاء قاعدة عسكرية ضخمة ودائمة جنوبي العاصمة السورية.
ونشر موقع "بي بي سي" صوراً عبر الأقمار الصناعية، تُظهِر أعمالا إنشائية في منطقة الكسوة، لموقع نظامي، يشمل 20 مبنى منخفضاً، مرجحاً بأنها ستستخدم لإيواء الجنود وتخزين المركبات والعتاد.
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