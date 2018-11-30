التحالف يدمر منصة حوثية حاولت إطلاق صاروخ باليستي باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مقاتلات التحالف العربي - أرشيفية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير منصة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية بصعدة حاولت إطلاق صاروخ باليستي باتجاه السعودية. وقال التحالف في بيان صحفي، الخميس، إن الحوثيين يحاولون الزج بمقاتليهم في معركة خاسرة. ونفى البيان المزاعم الحوثية باستهداف موقع عسكري سعودي. وأضاف: "أكاذيب مليشيا الحوثي لن تقنع المتعاطفين معهم بواقعهم المهزوم عسكرياً ونفسياً".

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