انت الان تتابع تفاصيل خبر بوتين يستفز العالم.. شاهد ماذا فعل مع بن سلمان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 30 نوفنبر 2018 09:01 مساءً - أظهرت لقطات مصورة من داخل مكان انعقاد قمة العشرين في الأرجنتين "لقاءً حاراً" بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، الذي تقول تقارير دولية إنه مسؤول عن قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وفي وقت طالبت فيه مؤسسات حقوقية ودولية بتقديم بن سلمان للمحاكمة، تأتي مصافحة بوتين لولي العهد بشكل يدلل على تجاهل المطالبات المتعلقة بقضية خاشقجي واستمرار حرب اليمن.

وتساءل ناشطون عرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستغراب: "كيف لرؤساء الدول (المشاركة في القمة) أن يصافحوا رجلاً متهماً بقتل الصحفي خاشقجي، ويواصل تحالفه (التحالف العربي) الانتهاكات في اليمن؟!".

وفي المقابل، استغل مغردون سعوديون اللقطة للتعبير عن تأييدهم لبن سلمان الذي يشارك في القمة ممثلاً عن السعودية التي تتعرض لموجة انتقادات وضغوطات واسعة.

وقبيل انطلاق القمة، أعلن بوتين أنه سيلتقي بن سلمان على هامش أعمال G20، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية، في وقت أعلنت أخرى عن زيارة للرئيس الروسي إلى السعودية.

الجدير ذكره أن بوتين تجنب توجيه أي انتقاد صريح لبن سلمان والسعودية، وقال: "على حدود علمي (خاشقجي) اعتاد أن يعيش في الولايات المتحدة (..)، وفي هذا الصدد على واشنطن بعض المسؤولية".

وعقب جريمة القتل التي وقعت في 2 أكتوبر الماضي، دانت دول غربية ومسؤولون أمريكيون قتل خاشقجي، واعتبروا أن "الروايات التي سردتها الرياض غير متماسكة وتفتقر إلى المصداقية"، مطالبين بإجراء تحقيق معمق.