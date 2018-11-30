انت الان تتابع تفاصيل خبر ماي تصعّد ضد بن سلمان: سأكون صارمة معه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 30 نوفنبر 2018 09:01 مساءً - صعّدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ضد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، وقالت إنها ستكون "صارمة" خلال لقائها معه، اليوم الجمعة، الذي سيتناول قضية اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت ماي في تصريحات صحفية أدلت بها: "أنوي إجراء محادثات مع ولي العهد السعودي. والرسالة التي سأنقلها إليه ستتطرق إلى قضية خاشقجي وكذلك الأوضاع في اليمن".

وتابعت ماي في التصريحات التي نقلتها وكالتا "رويترز" و"تاس" الروسية: "علاقاتنا مع السعودية هي التي تتيح لي الجلوس معه، وأن أكون صارمة في مواقفنا من هاتين القضيتين".

وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية: "إننا نريد أن نرى تحقيقاً دقيقاً وشفافاً له مصداقية فيما حدث لخاشقجي وبالطبع محاسبة المسؤولين ".

وأردفت: "فيما يخص قضية اليمن ما زلنا نشعر بقلق كبير من الوضع الإنساني هناك. إن الحل طويل الأمد يقع في المجال السياسي، وسندعو كل الأطراف إلى السعي الحقيقي للتوصل إليه والعمل عليه".

واعتبرت ماي أن "الوقت مناسب حالياً لذلك؛ لأن هناك فرصة لإيجاد حل سياسي، لضمان مستقبل آمن وسالم للشعب اليمني".

ومن المتوقع أن يجري اللقاء الثنائي بين ماي وبن سلمان في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس على هامش أعمال قمة "G20" المنعقدة في المدينة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.

وتتزامن مشاركته مع ورود تقارير صحفية تحدثت عن قيام النيابة الأرجنتينية بالنظر في قضية ضده مرتبطة بمقتل خاشقجي وعمليات التحالف في اليمن.

وقبل انطلاق القمة ظهرت مواقف دولية قوية تندد باغتيال الصحفي السعودي وحرب اليمن، من خلال رفض مقابلة بن سلمان خلال أعمال G20.