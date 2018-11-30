البشير: مسيرة السلام و التنمية ماضية دون انتظار أحد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن مسيرة السلام و التنمية ماضية دون انتظار أحد وجدد الدعوة لحاملي السلاح بالإنضمام إلى عملية السلام وزاد (مرحبا بكل من يريد السلام).
ووعد البشير خلال مخاطبة له اليوم (الجمعة) بمدينة كاس بولايةؤ و التعليمية.
وجدد على عزم الدولة تعميم التعليم العام في المرحلة الأولى و إلزاميته في المرحلة الثانية قال أي طفل يصل سن التعليم سيوفر له مقعد الدراسة.
وشدد البشير على أهمية إيجاد مياه صحية ونقية لتلافي الأمراض و الأوبئة وسط المواطنين، مجدداً التزام الحكومة بإكمال عملية جمع السلاح و العربات غير المقننة حتى تحقق أهدافها وحتى يكون السلاح في أيدي الحكومة.
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