اجراءات موسم التقديم لعمرة ١٤٤٠هجري غداً السبت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تبدأ غداً السبت إجراءات التقديم لعمرة ١٤٤٠هجري، وسط ارتفاع كبير في أسعارها مقارنة بالعام الماضي.

أرجع الأمين العام لاتحاد وكالات السفر والسياحة محجوب المك، ارتفاع الأسعار لانخفاض قيمة الجنيه السوداني عن العام السابق.

وقال المك إن أسعار العمرة لم يتم تأكيدها حتى الآن، متوقعاً أن تصل تكلفة العمرة خلال الموسم الحالي إلى ٢٢ ألف جنيه عبر الطيران مقابل ١٤ ألف جنيه للمعتمرين عن طريق البحر، وذلك مقارنه بحوالي ١٣ – ١٤ ألف ج عبر الجو، و ٨ إلى ٩ آلاف جنيه عبر البحير خلال العام الماضي.

ولفت المك إل تكوين لجنه لتحديد أسعار معقولة مع شركات الطيران لموسم العمرة منذ بدايته حتى عمرة رمضان، موضحاً أنه لتفادى التكدس في البواخر تم الاتفاق معها على عدم منح تذاكر بدون حجز ذهاب وإياب، على أن يكون بحسب الطاقه الاستيعابية للباخرة، مشيراً إلى تحديد الخطوط السعودية وبدر وتاركو تذكرة السفر لموسم العمره بحوالي ١٢ ألف جنيه.

واشار إلى أن هناك حوالي ١٥ وكالة حصلت على تأشيرات من قبل السفاره السعودية فيما تقدمت ١٠٠ وكاله للحصول على التأشيرات ويتوقع أن تصل إليها خلال اليومين المقبلين .

وقال إن إدارة الحج والعمرة أعلنت عن تأهيل أكثر من ١٠٠ وكالة من أصل ١٨٠ وكالة لخدمات العمره لتفادى حدوث أي تكدس، داعياً المعتمرين إلى التعامل مع الوكالات المرخص لها فقط.

وكشف المك عن ارتفاع الضمان لموسم العمره الحالى من قبل إدارة الحج والعمرة من ١٠٠ ألف جنيه إلى٥٠٠ ألف جنيه، لتعويض المعتمرين في حال حدوث أي قصور في خدمات العمرة، فيما يصل الضمان لوزارة الحج السعودية إلى ٢٠٠ ألف ريال لمقابلة أي تخلف من المعتمرين.

باج نيوز