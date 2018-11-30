الأمن يمنع مؤتمراً صحفياً لتحالف المحامين الديمقراطيين بدار حزب الأمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منع جهاز الأمن والمخابرات أمس، عقد مؤتمر صحفي لتحالف المحامين الديمقراطيين بدار حزب الأمة في أم رمان قبيل لحظات من انطلاقه .

وقالت عضو سكرتارية التحالف فاطمة أبو القاسم إنهم دعوا للمؤتمر لتقديم مذكرة لرئيس القضاء بخصوص موقف التحالف حول قرار لجنة القواعد المتعلقة بتنفيذ المعاملات الناقلة للملكية بالنسبة للعقارات والمركبات، ولكن موفد من جهاز الأمن دخل القاعة أخبر مسؤول دار الأمة بعدم السماح بقيام المؤتمر.

وشددت أبو القاسم بحسب صحيفة الجريدة يوم الجمعة على تمسك التحالف بموقفه من القرار، واعتبرت منع قيام المؤتمر الصحفي ضمن ما أسمته بالقرارات المكبلة للحريات، ونعتته بأنه تحفظ جنائي على أموال المواطنين، وأضافت أن قرار لجنة القواعد يهم كل قطاعات المواطنين وأن موقف التحالف الرافض لا يمثل المحامين وحدهم، بل كل الشعب السوداني، وأوضحت أنهم لم يطلبوا إذناً لعقد المؤتمر لأنه داخل دار حزب سياسي ودرجوا على ذلك.