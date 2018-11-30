ارتفاع أسعار المنتجات البحرية بنسبة 200% في بورتسودان

شهاب محمد - الخرطوم - البحرالاحمر

الخليج 365 :

سجلت أسعار الأسماك والمنتجات البحرية ارتفاعاً كبيراً في مدينة بورتسودان، خلال الفترة القليلة الماضية.

وكانت أسعار الأسماء في متناول ذوي الدخل المحدود غير أنهم عزفوا عنها

وكشفت جولة قام بها مراسل (باج نيوز) في أسواق السمك والمنتجات البحرية في بورتسودان وسواكن عن ارتفاع كبير في أسعار السمك، حيث بلغ سعر كليو السمك الناجل 450ج بعد أن كان سعره 180ج، وارتفع سعر كليو سمك السليماني من 200ج إلى 400 و450ج، ويعد هذين النوعين من الأسماك الناجل والسليماني من أجود أنواع الأسماك حيث تُصَدَر كميات كبيرة منهما للمملكة العربية السعودية ولعاصمة السودان الخرطوم.

وارتفعت أسعار أسماك العربي والبياض والديراك من 100ج للكليو إلى 250ج للكليو.

فيما ارتفعت أسعار كليو المنتج البحري الجمبري الكبير من 300ج إلى 450 ج، وكذلك سعر كيلو الجمبري الصغير من 250ج إلى 350ج.

وارتفع سعر كليو الزرنياق من 300 إلى 600ج.

والزرنباق منتج وحيوان بحري جيد المذاق ويستخدم كمنشط فعال أما وقية الضفرة فقد ارتفعت من 200ج إلى 350 للوقية الواحدة. والضفرة تستخرج من أقدام الحيوان البحري الزرنياق وتسخدم في تركيبات الرياح والعطور لدى كل القوميات السودانية.