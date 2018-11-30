توجيه من الملك سلمان يحدث نقلة نوعية في الحرم المكي

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وقالت شؤون الحرمين إن الترجمة يقوم عليها مترجمون متخصصون، لتوضيح وشرح عمل الجهاز لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي للناطقين بغير اللغة العربية"، بحسب صحيفة "المدينة المنورة".
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وأشارت إلى أن المشروع جاء بناء على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لترجمة خطب الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي للمصلين الناطقين بغير العربية لتصل رسالة الخطبة إلى المسلمين بلغاتهم.
وأكدت الصحيفة السعودية أن المشروع يعتبر إنجازا كبيرا ونقلة نوعية وإضافة مميزة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، لا سيما فيما يتعلق باستفادة رواد الحرمين الشريفين من الخطب والدروس بلسانهم ولغاتهم.
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