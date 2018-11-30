العميد محمد عيسى: إسرائيل فشلت في اختبار قدرة الدفاعات الجوية السورية... و"إس 300" لم تستخدم بعد

وأضاف عيسى في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن سوريا لم تستخدم أي من منظوماتها الحديثة حتى الآن في الفترة الأخيرة، حتى تكون مفاجئة للإسرائيليين كما حدث في إفشال هجوم الخميس 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.

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وأشار عيسى إلى احتمال أن تكون الغارة بتكليف من الجانب الأمريكي، خاصة قبل العمليات التي سيخوضها الجيش السوري في الشمال، وأن إسرائيل فشل في إثبات وجودها بالنسبة للساحة السورية، وأن فشلها يضاف إلى جملة الإخفاقات في محاولات التعدي التي سعت إسرائيل لشنها على الدولة السورية.

ووجهت وزارة الخارجية السورية، اليوم الجمعة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية على السيادة السورية.

وذكرت وكالة "سانا" السورية أن وزارة الخارجية قالت إن آخر الاعتداءات كانت المجزرة التي ارتكبها طيران "التحالف الدولي"، غير الشرعي بقيادة واشنطن، في قرية الشعفة بريف دير الزور، والعدوان الإسرائيلي على منطقة الكسوة جنوب دمشق.

وقال مصدر عسكري سوري رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" إن قوات الدفاع الجوي السورية أسقطت غالبية الأهداف المعادية، التي اخترقت الأجواء السورية مساء الخميس 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، دون الحاجة لاستخدام منظومة صواريخ "إس 300" التي حصلت عليها سورية من الجانب الروسي مؤخرا.