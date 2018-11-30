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وأضاف عيسى في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن سوريا لم تستخدم أي من منظوماتها الحديثة حتى الآن في الفترة الأخيرة، حتى تكون مفاجئة للإسرائيليين كما حدث في إفشال هجوم الخميس 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.
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ووجهت وزارة الخارجية السورية، اليوم الجمعة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية على السيادة السورية.
وذكرت وكالة "سانا" السورية أن وزارة الخارجية قالت إن آخر الاعتداءات كانت المجزرة التي ارتكبها طيران "التحالف الدولي"، غير الشرعي بقيادة واشنطن، في قرية الشعفة بريف دير الزور، والعدوان الإسرائيلي على منطقة الكسوة جنوب دمشق.
وقال مصدر عسكري سوري رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" إن قوات الدفاع الجوي السورية أسقطت غالبية الأهداف المعادية، التي اخترقت الأجواء السورية مساء الخميس 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، دون الحاجة لاستخدام منظومة صواريخ "إس 300" التي حصلت عليها سورية من الجانب الروسي مؤخرا.
شكرا لقرائتكم خبر عن العميد محمد عيسى: إسرائيل فشلت في اختبار قدرة الدفاعات الجوية السورية... و"إس 300" لم تستخدم بعد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .