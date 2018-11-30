مفاجأة... كاميرا تقترب من ماكرون وابن سلمان وتكشف "الحوار السري": أنت لا تسمع لي

وظهر في تلك اللقطات ماكرون وهو ينظر مباشرة إلى عيني ولي العهد السعودي، فيما كان الأمير محمد يومئ برأسه مصدقا على كلمات الرئيس الفرنسي، ومبتسما في أحيان كثيرة.

ويظهر الصوت المصاحب لمقطع الفيديو صوت ولي العهد السعودي، وهو يقول لماكرون: "لا تقلق"، ليرد عليه الرئيس الفرنسي سريعا: "بل أنا قلق".

كما يظهر في لقطة أخرى ماكرون وهو يتحدث بشكل حازم أمام ولي العهد، قائلا: "أنت لا تسمع لي أبدا، لأنني أخبرتك من قبل بأن هذه فرصة لك"، ليرد عليه الأمير محمد: "سأسمع بالطبع، وسأقتنصها".

وظهر بوضوح في نهاية مقطع الفيديو ماكرون، وهو يقول لابن سلمان: "أنا رجل يحترم كلمته"، ليضحك الطرفان، ثم يقول ولي العهد: "سنلتقي بك غدا"، قبل أن يهمس بكلمات في أذن ماكرون، وينتهي الفيديو.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في قصر الرئاسة الفرنسي "الإليزيه" قوله إن "وجه الرئيس كان صارما إلى حد ما وكان حريصا على نقل هذه الرسائل بأسلوب بالغ الحزم".

وقال المسؤول إن ماكرون أبلغ الأمير محمد أن الأوروبيين سيصرون على اشتراك خبراء دوليين في التحقيقات الخاصة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف المسؤول أنه خلال محادثة استمرت خمس دقائق على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين نقل ماكرون رسائل "حازمة جدا" لولي عهد السعودية فيما يتعلق بمقتل خاشقجي وضرورة إيجاد حل سياسي للوضع باليمن، وفقا لـ"رويترز".