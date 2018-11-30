روسيا تأمل في سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية "أكد الجانب الروسي مجددا التزامه بسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه واستقراره وعدم جواز التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية. وفي الوقت نفسه، أعرب عن الأمل في سرعة استكمال تشكيل الحكومة الجديدة للجمهورية اللبنانية".

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هذا وقد تمّ تكليف الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في أيار/ مايو الماضي، بعد إجراء أول انتخابات برلمانية في البلاد منذ تسع سنوات، فيما حالت الخلافات السياسية المتعددة المستويات دون إتمام عملية التشكيل الحكومي، التي اصطدمت بعقد كثيرة، وتدور العقدة الرئيسية في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة حول ما يسمّى بتمثيل النواب السنّة المستقلين، وهم ستة أعضاء في البرلمان اللبناني مقرّبين من "حزب الله" الذي يصرّ على تمثيلهم بوزير واحد في التشكيلة الحكومية الجديدة.

وحتى الآن، لا يبدو أن ثمة مخرجاً لهذا المأزق، في ظل التعقيدات الطائفية الحادة التي تتسم بها الحياة السياسية في لبنان، وفشل كل الوساطات في حلّ العقدة الأخيرة.