روسيا تأمل في سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

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موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية "أكد الجانب الروسي مجددا التزامه بسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه واستقراره وعدم جواز التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية. وفي الوقت نفسه، أعرب عن الأمل في سرعة استكمال تشكيل الحكومة الجديدة للجمهورية اللبنانية".
© Sputnik . Zahra Al-Amir
وحتى الآن، لا يبدو أن ثمة مخرجاً لهذا المأزق، في ظل التعقيدات الطائفية الحادة التي تتسم بها الحياة السياسية في لبنان، وفشل كل الوساطات في حلّ العقدة الأخيرة.
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