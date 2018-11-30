صحيفة الخليج الإلكترونية

أدخل في عالم . لانعرف كيف يبدأ وينتهي . يسبقنا الزمان . بكل شئ له . مقتنع وغير مقتنع .

لكن عندما نرى قصص أو مشاكل التي يعاني منها الوالدين . لأبنائهم قد تكون مؤلمة بهم..

أسفاتا .. هؤلاء الأبناء أو البنات . الذين يضربون آبائهم وأمهاتهم…

لماذا؟؟؟

لم نعد بأن . التعامل مع والديهم . شئ يقتصر به من جميع النواحي النفسية والجسدية .

يعد الأقتناء الذاتي في داخل . أنفاسهم.

يقول . لا . هذا بٌني الذي ربيته وعلمته كيف يحترمني ..

ياللأسف . هذه الجملة بحد ذاته . تؤلم كل أب عندما يقوم الأبن بالرفع الصوت عليه ..

الكل يقول والكل يشتكي . .. لكن …أين الذي يسمع وأين …وأين …

هنا قفتٌ . أمام إحدى زيارات دار المسنين…لكِ أستمع ما يقولونه. من شئ يخرج من داخلهم يؤلمهم..

جلست بجانب امرأة عجوز. وهي كانت تفكر . وتبكي على ما فاته من زمان أبنائه الذين رموه في الدار…

كانت تقول . أنا أم وربت بيت لكن للأسف لا يرويدوني أبنائي . كان بُني الأكبر يضربني .

ويمد يده ويصُفقنيِ ….

أنا … لا … أعمل …شئ …له ..

لكن . كانت. زوجته . تأمره بكل شئ فيه ..

تقول لا أريد أمك .. وكان بٌني يسمع كلامه . .

صحيح لدي أبناء ثلاثة . كلهم . نفس الحالة لا يريدونني…

فقلت . في نفسي . اذهبوا بي . إلى دار المسنين..

وفرحوا . فرحة . لا ترد بهم…

ودخلت إلى الدار . وبكيت . . وبكيت … إلى أن انهمرت دموعي …

لكن يا ابنتي ..

لا يزيرونني …

ولا يأتوا بي إلى تهنئة لي . بالعيد…

_أ سلبت . بقلمي وأنا أستمع إليها وبكيت ولم أكمل الحوار معها..

قبلتُ . رأسه . وذهبت ..

وقلت في نفسي . ياه.ياه..

مالذي يفعلونه لكن سيفعل بهم الزمن . كما فعلوا بأمهم…

أُعيدوأ كل شئ . في داخلي …

لماذا ؟؟

الناس لا رحمة بهم . ولا عطفة بهم …

لماذا،لماذا،و،و؟

لكن لم يأتي الجواب هنا..

لكن الجواب الوحيد هو ..أن نسعد برؤيتهم ، نسعد بضحكتهم..

كم من. طفلة توفوا والديها…ولم تراهم

لا ترى الدنيا بعينك جميلة …

الدنيا . كرسي دوار…

في قوله تعالى” وَقُلْ رَبًي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبًيَانِي صَغِيرًأ”

بقلم

الكاتبة / هياء عبد العزيز الحوطي