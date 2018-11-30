تنبيهات لمستخدمي طريق #المدينة –  #مكة

صحيفة الخليج الالكترونية نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي طريق “المدينة المنورة / مكة المكرمة” بوجود أمطار غزيرة ورياح نشطة. وأهاب أمن الطرق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر واتباع إجراءات السلامة؛ بسبب وجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع.

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