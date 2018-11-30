هادي: اليمن لن يكون أرضا خصبة لملالي طهران وأدواتهم

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الخميس، إن بلاده لن تكون أرضا خصبة لملالي طهران وأدواتهم، كما لم تكن قبلهم للمستعمر البريطاني.

وأكد في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ51 لعيد الاستقلال الوطني الذي يصادف 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن الأرض اليمنية لن تخضع لأي متسلط أو متكبر أو مخادع.

وأضاف هادي في الكلمة التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن " للحرية ثمنا غاليا، وللكرامة طريقا وحيدا، يبدأ برفض الظلم ولا يتوقف حتى يتحقق النصر الكامل".

وشدد على أن التضحيات التي يقدمها كل أبناء الشعب في معركتهم ضد الكهنوت والاستبداد؛ تؤكد أنه لا يزال وفياً للتضحيات التي قدمها الآباء في سبيل الحرية والكرامة والاستقلال.

ولفت إلى أن الشعب الذي أسقط خرافة الإمامة في قوتها وهزم جحافل الاستعمار وهي في كامل عزها، سيكسر الخرافة وسيصنع مستقبله الواعد في اليمن الاتحادي الجديد.

وزاد: "أتقدم بالشكر الجزيل لأشقائنا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأحيي الجهود الإنسانية التي يبذلها الأشقاء في الكويت، وأشد على أيدي المنظمات الإنسانية التي تمارس دورها الإنساني بكل جدية، بعيداً عن ألاعيب السياسة والاستثمار في أوجاع هذا الشعب الصابر".

وجدد الرئيس اليمني تمسكه بخيار السلام الذي يفضي لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

وتابع: "أعلناها مراراً وتكراراً أننا لسنا دعاة للحرب، وسنظل نكررها حتى يعرف العالم كله من يرتكب الجرائم بحق شعبنا، ومن يدمر وينتهك ويقتل ويلغم ويفجر".

وأردف: "سنتعامل بإيجابية كاملة مع أي جهد يسعى لتحقيق السلام المستدام والشامل والعادل، القائم على استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه، وإزالة كل الأسباب التي خلقت هذا الوضع".