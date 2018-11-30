قنابل ومولوتوف وهزة أرضية .. قمة العشرين تشتعل

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي سخونة قمة العشرين المنعقدة في بيونس آيرس، وانعقادها في ظل أزمات دولية متفاقمة، خيّمت بظلالها على العاصمة الأرجنتينية على أكمل وجه.

ففي الوقت الذي كانت تتوجه فيه الأنظار صوب الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري إيذانًا بانطلاق القمة نحو تعاون متصاعد بين الدول الأعضاء في أكبر منظمة اقتصادية على مستوى العالم، كانت عاصمة بلاده على موعد مع أحداث مثيرة.

بوينس آيرس، ومعها بعض الولايات الأرجنتينية تعرضت اليوم الجمعة، إلى هزة أرضية قوتها 3.8 درجات على مقياس ريختر.

ذكرت ذلك وسائل إعلام محلية، نقلًا عن "معهد التوقعات الوطني للزلازل".

وقال المعهد - في بيان - إنّ السكان في معظم العاصمة الأرجنتينية التي بدأت فيها اليوم فعاليات "قمة العشرين" المستمرة إلى غد السبت، شعروا بالهزة التي استمرت ثلاث ثوانٍ وكان مركزها عميقًا 25 كيلومترا في ولاية بوينس آيرس.

صحيفة "كلارين" الشهيرة، نقلت في موقعها عن أحد خبراء المعهد، أنّ الهزة هي من النوع "المتحرك عند القشرة الأرضية فقط".

وآخر مرة شهدت الأرجنتين هزة من النوع نفسه كانت في 1885 ولم تتبعها أي ارتدادات "لكن لا شيء مضمون في عالم الهزات والزلال"، وفقًا لتعبير الصحيفة.

ولجأ كثيرون من سكان العاصمة الأرجنتينية إلى "تويتر" بشكل خاص، لمتابعة أخبار الهزة التي ليس معروفًا بعد إذا ما وصلت بتحركها إلى المكان الذي بدأ فيه قادة 20 دولة اجتماعاتهم في مركز Centro Costa Salguero للمؤتمرات، بحسب "العربية".

وفي حادث آخر لا يقل إثارة، ضبطت قوات الأمن الأرجنتينية حوالى 12 قنبلة قبل تظاهرة ضد قمة مجموعة العشرين فى بوينس آيرس، وفقا لما ذكرته محطة راديو ميترا.

وجرى اكتشاف قنابل حارقة في سيارة أجرة محترقة بوسط المدينة بالقرب من طريق المظاهرة المقررة مساء اليوم.

ونشرت الأرجنتين حوالي 25 ألف شرطي وجندي لمنع أعمال العنف المماثلة لتلك التي شوهدت خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورج بألمانيا، عندما أصيب مئات من رجال الشرطة.

وفي حادث ثالث، عثرت عناصر قسم إبطال المتفجرات في حرس الدرك الوطني الأرجنتيني قبيل انطلاق القمة، على 8 زجاجات حارقة "مولوتوف" ملقاة في سيارة أجرة "تاكسي" محترقة في وسط المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن وسائل إعلام محلية أنّه تم العثور على السيارة قبل انطلاق القمة بقليل والتي تشارك فيها منظمات اجتماعية وسياسية.

وتحقق الشرطة في الحادث الذي لم يسفر عن معتقلين بعد.

وتشهد القمة العشرين التي تستمر حتى غدٍ السبت، انتشارًا أمنيًّا مكثفًا يضم أكثر من 22 ألف عنصر اتحادي.