من يلتقي محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قادت الحرب في اليمن وجريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي ، الأضواء إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال مشاركته في قمة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيريس.

مشاركة ولي العهد في القمة، تعتبر الأكثر حساسية بين القادة المشاركين نظرا للضجة العالمية التي أثارتها قضية مقتل خاشقجي وتورطه المزعوم في القضية، إضافةً إلى الحرب على اليمن، التي أودت حتى الآن بحياة 10 آلاف مدني.

وقد كان ولي العهد أول القادمين للمشاركة في القمة، إذ وصل الأربعاء إلى العاصمة الأرجنتينية في أول جولة خارجية له شملت كل من الإمارات والبحرين ومصر وتونس منذ مقتل خاشقجي في سفارة بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.

وقد تعدّدت التساؤلات عن موقف القمة من قضية خاشقجي، إلا أنّ رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري صرح بأنّ الاتهامات ضد ولي العهد فيما يتصل بارتكاب جرائم حرب ومقتل خاشقجي ربما تطرح للنقاش خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ يوم الجمعة.

وقال ماكري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "فيما يتعلق بولي العهد الذي يحضر القمة فإن السعودية عضو دائم في مجموعة العشرين وبالتالي فإنه يحضر القمة، المشكلة التي أثرت على العالم مطروحة على الطاولة وربما تثار خلال إجتماعات ثنائية وربما لا… أو على جدول أعمال قمة العشرين".

بيان المملكة وزارة الخارجية السعودية قالت ولي العهد اجتمع مع عدد من الزعماء بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة العشرين. ونشرت الوزارة على موقع "تويتر" صورًا للأمير محمد وهو يتحدث مع ماكرون، وعدد من قادة العالم المشاركين في قمة العشرين. وأضافت أنّ ولي العهد السعودي تبادل أحاديث ودية مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه قبل انعقاد القمة، وكذلك تبادل أيضًا أحاديث ودية مع الرئيس الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز.



أمريكا

كما أعلن عددٌ من القادة موقفهم من لقاء ولي العهد، إذ أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في وقت سابق إلى أنّ الرئيس دونالد ترامب لا يخطط لعقد لقاء معه، قبل أن يعلن البيت الأبيض لاحقًا، أنّ ترامب "لا يستبعد التواصل مع ولي العهد السعودي لكن جدول برنامجه في قمة العشرين مزدحم".

وكان ترامب قد أعلن قبل مغادرته إلى الأرجنتين أنه يرغب في لقاء ولي العهد السعودي، لكنه لم يتم الترتيب للأمر.

روسيا

الكرملين أعلن أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي ابن سلمان على هامش القمة، ليكون بذلك أول زعيم أجنبي يخرج على تحفظات وتردد الزعماء الآخرين.

تركيا

من جهته، صرح وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، في وقت سابق إنه لا يوجد عائق أمام عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، خلال القمة في الأرجنتين.

وقال إنّ "ولي العهد سبق له أن أبدى رغبته في اتصال هاتفي مع الرئيس أردوغان، عقد لقاء بينهما".

وأضاف: "لا شك أنه لا يوجد سبب يمنع عقد هذا اللقاء، ورئيس بلادنا سيُطلع ولي العهد كما فعل من قبل في مباحثاته الهاتفية على أفكارنا والنتائج بما فيها المعلومات والوثائق التي توصلنا إليها خلال هذه المرحلة حول جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

بريطانيا

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنّها ستكون حازمةً عندما تتحدث مع ولي العهد خلال القمة.

وقالت "ماي" لشبكة سكاي نيوز - في مقابلة: "سأتحدث مع ولي العهد السعودي لكن العلاقة مع السعودية هي التي ستتيح لي الجلوس معه والحديث بحزم عن وجهات نظرنا في القضيتين".

وأضافت أنّها ستبلغه بأن التحقيق في قتل خاشقجي يجب أن يكون كاملًا ونزيهًا، وأن تتم محاسبة المسؤولين.

وفيما يتعلق باليمن، قالت ماي إنها ستحث الأمير محمد على إيجاد حل سياسي.

الهند

قال مسؤول هندي ووكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة إن ولي العهد التقى برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وأطلعه على خطط لزيادة الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والزراعة والطاقة في الهند.

وجرى اللقاء بين الأمير محمد ومودي في مقر إقامة ولي العهد السعودي بمدينة بوينس أيرس في الأرجنتين على هامش القمة، وبحث الزعيمان استعداد السعودية لإمداد الهند بالمنتجات النفطية والبترولية.

فرنسا

وسيجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي على هامش القمة، فيما سيكون أول اجتماع بين الأمير وزعيم غربي منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال ماكرون - في مؤتمر صحفي مع نظيره الأرجنتيني: "لطالما كنت واضحًا بشأن مسألة السعودية وحتما ستتاح لي فرصة لمناقشة ذلك مع ولي العهد على هامش قمة العشرين".

كندا

ستكون هذه هي المرة الأولى التي يوجد فيها الأمير ابن سلمان في مكان واحد مع رئيس وزراء كندا جوستين ترودو، بعد الأزمة التي نشبت بين أوتاوا والرياض على خلفية تغريدة اعتبرتها السعودية تدخلا في شؤونها الداخلية.

مواقف غير معلنة

لم تفصح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن رغبتها في لقاء ولي العهد، وكذلك رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيس البرازيل ميشال تامر، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، وقادة إندونيسيا، اليابان، وجنوب إفريقيا.