ظهور كائن غريب قرب مشواطئ نيوزيلاندا

عثرت إحدى ساكنات مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، على بقايا مخلوق غريب للغاية من أصل غير معروف.

وكانت هانّا ماري ووالدتها، تنظفان شاطئ "Rakaia Huts" في بلدة كانتربيري، عندما وجدتا هيكلا عظميا غريب الشكل، واكتشفتا أنه ليس مجرد قطعة خشب أو كيس بلاستيكي كما توقعتا في البداية.

ونقلت صحيفة "نيوزيلند هيرالد" عن ماري قولها: "أول ما فكرت به هو أنه شيء فضائي، موضحة أنه يمتلك مخالب في جناحيه، ولديه "حاضنتان" تركيب تشريحي يوجد في ذكور بعض مجموعات من الحيوانات، مثل الحشرات والأسماك، ويستخدم للتزاوج، بالإضافة إلى ذيل طويل ورأس مستطيل وأنياب حاد

وأشارت ماري إلى أنها كانت مترددة في تحريك الهيكل العظمي في البداية، خوفًا من أن يكون ساما، إلا أن الفضول دفعها إلى حمله معها وعرضه على جارتها التي احتارت في أمره أيضًا".

وقالت: "لقد قمت بتحميل الصور على فيس بوك، وكان الجميع يخمّن، حيث ذهبت جميع التعليقات إلى أنه من الفصيلة الورنكية/الورانك".

من جانبه، وضع عالم الأسماك مالكولم فرنسيس، من المعهد القومي لبحوث المياه والغلاف الجوي، حدا لجميع هذه التخمينات، بعد أن أكد أن هذا المخلوق هو ذكر "Dipturus nasutus"، وهو نوع عنيف من فصيلة الورنكية/الورانك.