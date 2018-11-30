دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

مع بدء الحديث عن الشاشات OLED المنحنية والمرنة كتقنيات للمستقبل أشتعل التنافس بين الشركات للعمل على إدخال مثل هذا النوع من الشاشات في اجهزتهم المستقبلية مثل الهواتف او الاجهزة اللوحية.

سامسونج الشركة الرائدة في هذا المجال كانت قد كشفت بالفعل عن أول هاتف بشاشة مرنة قابلة للطي وهذا يؤكد جدية الشركة في هذا المجال وستصبح هذه التقنيات واقع ملموس في المستقبل القريب بعد جهود ابحاث وتطوير استمرت لسنوات كلفت الشركة الكثير من الاموال.

بالعودة إلى عنوان الخبر فقد ذكر تقرير جديد من موقع رويترز ان السلطات في كوريا الجنوبية بدأت تحقيقاً مع 9 اشخاص يعتقد انهم قاموا بتسريب معلومات دقيقة حول تقنيات سامسونج للشاشات المرنة وتسريبها الى الصين.

يفيد التقرير ان الاشخاث المتهمين وعددهم 9 اشخاص قاموا ببيع تلك الوثائق لشركة صينية مقابل مبلع يقترب من 14 مليون دولار حيث يرتيط هؤلاء الاشخاص بشركة سامسونج عبر شركة Toptec التي تبيع بعض القطع الداخلية الخاصة بشاشات سامسونج للشركة الكورية.

سامسونج ذكرت انها حريصة على حماية اسرارها وان ماحدث هو انتهاك صريح لاتفاقيات عدم افشاء الاسرار وستدافع الشركة عن حقوقها الفكريه دائماً، اما الشركة الصينية Toptec فقد نفت تلك الاتهامات واكدت انها لاتسرب اسرار عملائها ومستعده للتعاون مع السلطات في التحقيقات.

المصدر

التدوينة سامسونج غاضبة بسبب تسريب أسرار تصنيع شاشات OLED المرنة للصين ظهرت أولاً على عالم التقنية.