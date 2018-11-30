دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إنستقرام تتيح مشاركة القصة بخصوصية تامة عبر خاصية Close Friends

تعودنا على انستقرام بكثرة تحديثاتها وإضافة الميزات والخصائص الجديدة سواءً باقتباس عن المنصات الأخرى أو بإضافات معدلة، ولعل أخرها اليوم توفير المنصة لخاصية الأصدقاء المقربين أو “Close Friends” والتي من خلالها يستطيع المستخدم مشاركة القصة بخصوصية مع الأصدقاء المقربين في الوقت الذي لا يود مشاركتها مع جميع المتابعين أو أنه معني بمشاركتها مع أشخاص بعينهم.

ومن خلال هذه الميزة “Close Friends” سيملك المستخدم مرونة في مشاركة القصة مع أشخاص محددين في الوقت الذي يريد وبمعزل عن بقية المتابعين، وللاستفادة من الميزة الجديدة يجب أولاً هيكلة قائمة الأصدقاء المقربين الذي يود المستخدم مشاركتهم القصة وذلك من خلال القائمة الموجودة في الصفحة الشخصية للحساب والضغط على الخاصية، فيما سيكون التحكم بها بشكل مطلق للمستخدم من حيث إضافة وحذف الأشخاص من القائمة، بالإضافة لعدم مقدرة أي من المتابعين إرسال طلب للانضمام لها، ويمكن لأي مستخدم معرفة أنه ضمن المقربين لصديق ما على المنصة من خلال حلقة خضراء حول صورته في شريط القصص أو شعار ظاهر باللون الأخضر في أسفل القصة المعروضة.

ويمكن القول أن الخاصية الجديدة تضفي نوع من الخصوصية التي تخضع لتحكم المستخدم بشكل مغاير بمعني يوحي بخصوصية داخل الخصوصية، ولعلها تتعدى مستقبلاً حد القصة لتشمل المنشورات المصورة على المنصة.

التدوينة إنستقرام تتيح مشاركة القصة بخصوصية تامة عبر خاصية Close Friends ظهرت أولاً على عالم التقنية.