ولي عهد السعودية يلتقي 5 قادة على هامش قمة العشرين

ونشرت الوزارة صورا للأمير محمد وهو يتحدث إلى الرئيسين.

ومن بين ما التقاه ولي العهد السعودي في قمة العشرين بالأرجنتين، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي صافحه بطريقة أثارت إعجاب السعوديين.

ونشر رئيس الهيئة العامة السعودية للرياضة، تركي آل الشيخ، على حسابه على "تويتر"، فيديو يظهر المصافحة، التي حملت إشارة ضمنية إلى العلاقة القوية بين الرئيس الروسي وولي العهد.

وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" أنه بعد حفل التصوير، ذهب القادة إلى قاعة الجلسات العامة. وصافح بوتين بن سلمان، اللذان سوف يجلسان بالقرب من بعضهما، وتحدثا بإيجاز مع ابتسامة على وجهيهما.

ويشار إلى أنه سيكون بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أربعة رؤساء.

هذا وسيجلس رئيس كوريا الجنوبية إلى يسار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وسيجلس ولي العهد السعودي إلى يمينه، وإلى يمين ولي العهد رئيس جنوب أفريقيا وتركيا وبريطانيا على الترتيب، ومن ثم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

كما تلتقي رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي بولي العهد السعودي، وأكدت أنها ستعقد مباحثات مع ابن سلمان لتأكيد موقف بريطانيا من قضية خاشقجي وحرب اليمن.

ويلتقي ولي العهد أيضا رئيس وزراء الهند ناريندا ماي، حسب وكالة الأناضول.

وتستضيف الأرجنتين قمة مجموعة الـ 20، يومي 30 نوفمبر/تشرين الثاني، و1 ديسمبر/ كانون الأول.