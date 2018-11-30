أول رسالة من اللبناني كارلوس غصن المعتقل في اليابان

وقال غصن في رسالته التي نقلتها قناة الـMTV، "أنا بريء بريء… والاتهامات ضدى واهية".

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وأكد اللبناني غصن المتهم بالتهرب الضريبي، أن الاتهامات الموجهة ضده "افتراءات، خصوصا ما حكي عن تهرب ضريبي".

وأوضح عماد عجمي، منسق المراسلين الأجانب في اليابان أن "غصن معتقل وليس سجينا، وهو يرتدي ثيابا عادية وليس ثياب السجن".

وأضاف: "السفير اللبناني لدى اليابان يقوم بعمل كبير ويتابع القضية بكل تفاصيلها وهو أدخل له فرشة وكميات من الطعام، وقد تم التواصل اليوم مع غصن في غرفة تضم حاجزا زجاجيا والحرس كان يراقب من بعيد وبدا غصن متماسكا".

واعتقلت السلطات اليابانية كارلوس غصن الذي شغل منصب رئيس مجلسي إدارة شركتي "رينو" و"نيسان" ورئيس تحالف "رينو- نيسان — ميتسوبيشي" العملاق، يوم الإثنين الماضي، في طوكيو لاستجوابه على خلفية اتهامه بتهرب ضريبي وفساد مالي وإداري.

أصدرت شركة "نيسان" بيانا عن الموضوع قالت فيه "إن مجلس الإدارة المجتمع في مركز مجموعة يوكوهاما للسيارات في طوكيو صوت على إنهاء مهام كارلوس غصن الذي كان يترأس مجموعة تحالف شركات نيسان وميتسوبيشي اليابانيتين وشركة رينو الفرنسية".