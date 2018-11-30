لحظة وصول محمد بن سلمان إلى مقر قمة العشرين (فيديو)

وازدادت الإجراءات الأمنية بالقرب من السفارة السعودية، في بوينس آيرس، حيث يقيم فيها الأمير محمد بن سلمان، أثناء زيارته إلى الأرجنتين.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد التقى، اليوم الجمعة، برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في بوينس آيرس، وتم خلال اللقاء استعراض آفاق العلاقات بين البلدين الصديقين، في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والزراعية والاستثمارية والتقنية.