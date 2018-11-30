الطيران المصرية تشارك في اجتماع المؤتمر الثاني لأمن الطيران بكندا

جاءت مشاركة الحفني نيابة عن الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، يرافقه اللواء وائل النشار، رئيس قطاع الأمن في الوزارة، في المؤتمر الثاني رفيع المستوى لأمن الطيران، في مدينة مونتريال بكندا، وذلك لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق الإقليمية لأمن الطيران، الخاصة بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بحضور وزراء ورؤساء سلطات وهيئات الطيران المدني على مستوى العالم، ومديري الأقاليم بالمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).

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وبحسب بيان لوزارة الطيران المصرية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون المشترك بين جميع الدول، باتباع منهج مشترك وخطة عمل موحدة (GASeP)، والتي أقرتها الإيكاو عام 2016، من أجل التصدي للتحديات الكثيرة، التي تواجه الدول في مجال أمن الطيران على المستويين، الإقليمي والعالمي.

وفى كلمته التي ألقاها الطيار سامح الحفني، نيابة عن وزير الطيران المدني خلال المؤتمر، قال إن المؤتمر يمثل أهمية كبيرة لجميع الدول، لما يتبناه من موضوعات فعالة تعزز حماية صناعة النقل الجوي بوجه عام، وفعالية أمن الطيران بوجه خاص، من خلال تطبيق الخطة العالمية لأمن الطيران، والتي وضعت إطارًا طموحًا لتعزيز أمن الطيران الدولي والتصدي للتهديدات المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين، جراء الأعمال الإرهابية، التي تحدث عبر النقل الجوي، بما يساهم في تحسين التنفيذ العملي والمستدام لتدابير أمن الطيران.

وأضاف الحفني أن مصر ممثلة في وزارة الطيران المدني، تقدم دعمها الكامل لتطبيق برنامج GASEP، بتقديم كل الدعم، من أجل تنفيذ خارطة الطريق الإقليمية، وذلك من خلال التوسع في أنشطة تبادل المعلومات والبرامج الوطنية لأمن الطيران والمطارات، وتوفير فرص التدريب وتنمية القدرات وتبادل الخبرات في مجال أمن الطيران.