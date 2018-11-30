لقاء ودي بين محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي

وقبل ذهابه إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين، أدلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، بمجموعة من التصريحات إلى الصحفيين.
وعندما سئل ترامب لماذا لا يلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، أجاب:"لم يتم إعداده"، مضيفا: "لم أقم بإعداده فقط- أعني، لقد كنت سألتقي به، لكننا لم نقم بذلك"، مشيرا إلى أنه كان يقابل العديد من قادة العالم الآخرين.
يتبع…
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