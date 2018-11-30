الجيش الإسرائيلي يُصيب 28 فلسطينيا بالرصاص قرب حدود غزة‎

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365-
أُصيب 28 فلسطينيا بينهم صحفي، مساء اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن 28 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي تجاه المتظاهرين قرب الحدود الشرقية للقطاع.
ولم تُقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل حول الحالة الصحية للجرحى أو درجة إصاباتهم.
وتوافد فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة و إسرائيل، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.
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