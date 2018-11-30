الهلال الأحمر التركي يقدّم 8.5 طن مساعدات طبية لغزّة

القدس/ مصطفى دواجي/ الخليج 365

يعتزم الهلال الأحمر التركي، تقديم 8.5 أطنان من المساعدات الطبية لغزة، بهدف التخفيف من أزمة الأدوية التي يشهدها القطاع المحاصر منذ 12 عاما.

وفي تصريح للأناضول، قال رئيس وفد الهلال الأحمر التركي في فلسطين، يغيت أولجاي، إنه سيتم إيصال الأدوية التي جرى نقلها من تركيا عبر حاويتين، إلى غزة، الأحد.

وأوضح أولجاي، أن عملية توزيع الأدوية ستتم بإشراف وزارة الصحة في القطاع.

وأكّد أن تسليم الأدوية للسلطات في غزة سيكون خلال مراسم يشارك فيها من الهلال الأحمر التركي، الرئيس كرم قينيق، ونائب مدير المدير العام ألبير كوتشوك، ومسؤول وحدة البرامج الدولية سلجوق أوزتورك.

كما شدّد أولجاي، على أهمية هذه المساعدات الطبية بالنسبة للقطاع، الذي يعاني إشكالات بهذ الخصوص، جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 2006.

وأضاف أن "مخزون الأدوية في غزة كان قليلا للغاية، وبتوزيع الأدوية، الأحد، سندعم مخزون الأدوية في مستشفيات غزة".

وفي مايو/ أيار الماضي، قدّم الهلال الأحمر التركي، مساعدات طبية وأدوية بقيمة 100 ألف دولار إلى نظيره الفلسطيني، إثر نداء استغاثة من غزة.