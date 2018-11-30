شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال يمنيين يشاركون في ندوة منتدي باريس للسلام (صور) والان مع التفاصيل
شارك مجموعة من الأطفال اليمنيين، اليوم الجمعة، في ندوة ينظمها منتدى باريس للسلام والتنمية حول الشأن اليمني.
هذا واحتضنت العاصمة الفرنسية باريس، ندوة حول الشأن اليمني ينظمها منتدى باريس للسلام والتنمية في برج مومبارناس الشهير.
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