شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار منتصف اليوم.. اكتشاف أثري يكشف حقائق من 190 ألف سنة والان مع التفاصيل

خلال الساعات الماضية، شهدت المملكة العربية السعودية عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

اكتشاف أثري في السعودية يكشف حقائق عمرها 190 ألف سنة

يقول علماء الآثار إنهم اكتشفوا مئات الأدوات الحجرية في السعودية، تشير إلى وجود أسلاف عاشوا في الفترة نفسها التي عاشت فيها أنواع "الهومو" في المنطقة منذ 190 ألف سنة.

واكتشف العلماء أكثر من 500 أداة حجرية في صفاقة، صُنعت على الطراز الأشوليني (Acheulean)، الذي ازدهر قبل حوالي 1.5 مليون سنة، ويُقال إنه التقليد الأطول لصناعة الأدوات في تاريخ سلالتنا.

ويقول الخبراء إن هذا الموقع يمكن أن يكون من بين أصغر المواقع الأشولية، التي عثر عليها.

ويعد الموقع المركزي في السعودية أول موقع أشولي معروف في شبه الجزيرة، ويقترح أن الأسلاف القدامى عاشوا هناك حتى 190 ألف سنة ماضية، وفقا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة Scientific Reports.

ويدعي العلماء أن سلالات "الهومو القديم" التي عاشت في المنطقة، استخدمت شبكة من الأنهار للتنقل إلى الجزيرة العربية. وفي ذلك الوقت، شهدت المنطقة القاحلة هطولا غزيرا للأمطار، ولم تعد الأنهار موجودة الآن.

ولي العهد يلتقي برئيس وزراء الهند في الأرجنتين

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقر إقامته في بوينس أيرس، برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، حيث ناقشا التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمار في مجال الطاقة.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية، أن ولي العهد بحث مع مودي أيضاً على هامش قمة العشرين استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاجه من النفط والمنتجات البترولية.

وذكرت أن الاجتماع شمل أيضاً بحث استثمار شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو في قطاعي التكرير والتخزين بالهند، بما في ذلك مشروع الشركة لإنشاء مصفاة ضخمة على الساحل الغربي للهند.

واتفق ولي العهد أيضاً مع رئيس وزراء الهند على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية من خلال صندوق (رؤية سوفت بانك) المدعوم من السعودية، كما بحثا فرص تصدير المنتجات غير النفطية السعودية إلى الهند.

وناقشا أيضاً التعاون في مجال الصناعات العسكرية وجهود السعودية لتوطين الصناعات العسكرية.

القيادة تهنئ رئيس رومانيا بذكرى اليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة الرئيس كلاوس فرنر يوهانز رئيس رومانيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس كلاوس فرنر يوهانز رئيس رومانيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب ولي العهد، عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.