شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة عاجلة تنقذ طفلاً ابتلع «بطارية» بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الطائف:
باشرت صحة الطائف، اليوم الجمعة، بلاغ طارئ لحالة طفل، ابتلع بطارية مضغوطة بمنطقة عفيف (400 كيلو شمال المحافظة).
وأوضح عبدالهادي الربيعي، المتحدث الرسمي لصحة الطائف، إن “غرفة عمليات الصحة تلقت إشارة الأطباء بالمنطقة، والتي تؤكد حاجة الطفل لعملية جراحية عاجله في قسم جراحي متخصص، بعد أن شخصوا حالته بالعاجلة، مع مخاوف من انفجار المريء، نظرا لتفاعله مع الجسم (البطارية)”.
وأضاف أنه “تم نقل المريض إلى الطائف ضمن فريق طبي رافق الطفل بالمتابعة مع مختصين في جراحة الصدر بمجمع الملك فيصل الطبي، فيما سارعت عمليات الصحة إلى نقل المريض، وربط الفريق المختص بالفريق الطبي المرافق للحالة”.
وتابع الربيعي أنه أثناء نقل الطفل، تم تجهيز وحدة المناظير بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، واستقبل فريق من جراحة الصدر الطفل الذي خضع لعملية جراحية عاجلة فور وصوله.
وأشار المتحدث الرسمي لصحة الطائف أنه تم استخراج الجسم الحديدي، ومعالجة الأنسجة المتضررة، بعد أقل من 15 دقيقة من وصول المريض الى الطوارئ، ليتماثل للشفاء التام.
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